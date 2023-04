Nüssle scheitert in Qualifikation für Snooker-WM

Tour-Karte knapp verpasst

Im März verpasste der in Salzburg lebende Steirer eine zweijährige Spielberechtigung auf der World Snooker Tour nur knapp. In den Q-Tour-Play-offs musste sich Nüssle nach drei Siegen erst im Endspiel dem Engländer Ashley Carty 2:5 geschlagen geben. Im Vorjahr wurde Nüssle U21-Staatsmeister. Bei der Snooker-EM vor wenigen Wochen in Malta erreichte er eine Top-10-Platzierung.