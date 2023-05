„Mister Hitparade“ feiert ein Comeback

Falco, Kim Wilde, David Hasselhoff und noch viele weitere Stars der 1980er und 1990er-Jahre konnte Udo Huber in seiner legendären TV-Show „Die Großen 10“ begrüßen. Elf Jahre lang war diese Hitparaden-Sendung ein absoluter Quotenbringer im ORF, oft sah mehr als eine Million Zuschauer zu. Jetzt feiert der „Mister Hitparade“ (Huber gestaltete und moderierte auch 16 Jahre lang die Ö3-Charts) ein Comeback. Am Samstag, dem 6. Mai, gibt es Huber live im Austrovinyl Werk 2 in Fehring. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Auf was sich die Besucher freuen dürfen? Natürlich auf die größten Hits der 80er- und 90-er-Jahre.