Vom ehrgeizigen Aufsteiger zur tragischen Fürstin

Ein Aufsteiger, wie er im Buche steht

Dabei ging es den Eggenbergern zu Beginn ihrer Herrschaft prächtig. Hans Ulrich war ein Aufsteiger, wie er im Buche steht. An der Seite des jungen Kaisers Ferdinand II. wurde er zum einflussreichsten Staatsmann und genoss dessen Vertrauen. Ferdinand übertrug ihm die Herrschaft Krumau, erhob ihn in den Reichsfürstenstand und machte ihn zum Gubernator von Innerösterreich. Sein Einfluss, auch sein Stand als „Neufürst“, sorgten am Wiener Hof für Neid und Naserümpfen.