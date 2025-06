Nach Hitzetag kommt Tief „Xhevat“ ins Steirerland

Gleich an 28 Stationen wurde am Sonntag in unserem Bundesland die 30-Grad-Marke überschritten. Von Bad Aussee über Leoben bis Leibnitz bot sich den Steirern und Steirerinnen ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Doch ab den frühen Nachmittagsstunden war mancherorts auch schon wieder Schluss mit Badewetter: In der Obersteiermark, vor allem im oberen Murtal, gingen die ersten Regenschauer nieder.