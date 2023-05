Kühbauer scherzt: LASK-Trainer bejubelt „Wunder“

„Ich bin kein Rechner, wir müssen aber auch nicht rechnen. Wir spielen nächste Woche in Klagenfurt, und da ist die Aufgabe genauso schwer. Daher denken wir von Spiel zu Spiel“, wollte sich der 52-Jährige nach dem Spiel nicht auf Tabellen-Mathematik einlassen. Fakt ist, mit 30 Zählern hat der LASK drei Punkte Rückstand auf Rang zwei und Sturm Graz sowie sechs auf die führenden Salzburger. Fünf Runden sind noch ausständig, zumindest der Vizemeistertitel ist also in Reichweite.