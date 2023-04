Matthäus: „Freilich schwächt Hoeneß Kahn“

Die Bilder von Hoeneß gestenreichem „Einmarsch“ waren am Mittwoch um die Fußballwelt gegangen. Der inzwischen (zumindest am Papier) pensionierte Bayern-Macher unterhielt sich sichtlich angeregt mit Cheftrainer Thomas Tuchel. „Wenn sich zwei emotionale Menschen unterhalten, sieht das so aus“, schmunzelte Tuchel bei der Pressekonferenz: „Wenn er am Gelände ist, kommt er bei mir vorbei, sagt Hallo und wir reden 15 Minuten miteinander.“ Inhaltliches wollte er nicht preisgeben.