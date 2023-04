Bayern München gegen Hertha BSC ab 15.30 Uhr LIVE

Alles andere als drei Punkte würde Bayern München tiefer in die Krise stürzen. Der Titelverteidiger empfängt heute Schlusslicht Hertha BSC und benötigt einen Sieg, um nicht noch mehr Unruhe in den Verein zu bringen. „Für uns ist die Ausgangslage klar: Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand und müssen jetzt 15 Punkte holen. Wir müssen zulegen. Es ist nicht zu spät, eine Reaktion zu zeigen. Es geht mehr denn je nur noch um uns. Wir müssen liefern und dann hoffen, dass es reicht“, sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel am Freitag zur Ausgangslage.