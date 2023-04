Tuchel: Hoeneß? „Er wollte mir sagen, wer spielt“

„Vielleicht sitzt er am Wochenende mit mir auf der Bank“

Hoeneß habe ihm Hallo sagen wollen, berichtete Tuchel. Normalerweise sei er zu dem Zeitpunkt auch noch oben im Büro. Weil er aber beim Aufbau mithelfen wollte, sei er schon auf dem Platz gewesen. Für die Frage, ob er Hoeneß wieder mehr in der ersten Reihe des Vereins sehe, hatte Tuchel eine weitere launige Antwort parat. „Vielleicht sitzt er am Wochenende mit mir auf der Bank, dann würde ich sagen, er ist jetzt wirklich in der ersten Reihe.“