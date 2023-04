Veruntreuung: Jetzt ist Staatsanwaltschaft am Zug

Groß war der Schock im Herbst in Oberndorf, als klar war: Ein langjähriger Gemeindemitarbeiter soll von 2014 bis 2022 Gemeindegeld veruntreut haben. Kolportierter Schaden: rund 100.000 Euro. Der betroffene Mitarbeiter wurde entlassen, zeigte sich geständig und beteuerte, den Schaden wiedergutmachen zu wollen. Wie konnte die mutmaßliche Veruntreuung jahrelang unentdeckt bleiben? „Das Vorgehen wurde so geschickt in der Buchhaltung versteckt, dass weder unsere internen Kontrollen noch die Kontrollen des Landesrechnungshofes und der Gemeindeaufsicht Auffälligkeiten entdeckten“, erklärt Stadtchef Georg Djundja. Inzwischen wurde das Buchungssystem österreichweit adaptiert.