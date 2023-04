Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zum zehnten Titelgewinn en suite will Konaté im Endspurt der Saison, fünf Partien stehen noch an, beitragen. Eine rasante Entwicklung, wenn man die vergangenen Monate des Stürmers betrachtet. Der Ivorer war bekanntlich erst im Sommer von seiner Heimat für 3,5 Millionen Euro in die Mozartstadt gewechselt, absolvierte bisher 17 Spiele (14 Tore, drei Assists) für Kooperationsverein Liefering in der 2. Liga. Sechsmal stand er als Bulle in der Bundesliga am Feld, am Mittwochabend feierte der Kicker, der in der Elfenbeinküste schon mit Legende Didier Drogba verglichen wird, sein Startelf-Debüt unter Matthias Jaissle.