Herr Sportchef, wer wird dieses Jahr Meister?

„Krone“: Gab es für Sie einen Schlüsselmoment, in dem Sie erkannten, dass der Titelkampf besonders eng werden könnte?

Christoph Freund: Nein, den gab es nicht. Aber man konnte bereits vom Start der Saison weg erkennen, dass Sturm über eine starke Mannschaft verfügt und sehr gut funktioniert. Wir haben dort gleich in der zweiten Bundesliga-Runde verloren - bis jetzt unsere einzige Niederlage in der Meisterschaft.

Andreas Schicker: Das kann man nicht auf diese Saison runterbrechen. Im Sommer 2020 nach einer katastrophalen Meisterrunde haben wir einen brutalen Umbruch gestartet. Damals wurde ich Geschäftsführer und hab Christian Ilzer als Trainer geholt. Gemeinsam haben wir eine klare Spielidee nach Graz gebracht und gute Entscheidungen am Transfersektor getroffen. In kleinen Schritten haben wir uns in die richtige Richtung entwickelt, sodass wir jetzt in dieser Situation sind.