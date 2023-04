Rapid Wien gegen Salzburg - ab 20.30 Uhr LIVE

Das bisher letzte Duell endete am 5. März im Allianz Stadion mit einem 4:2 für die Gäste, wobei sich Rapid in dieser Partie über weite Strecken durchaus ebenbürtig präsentierte. „Dieses Spiel sollte unsere Messlatte sein“, erklärte Barisic. Der jüngste Auftritt der Grün-Weißen ließ jedoch zu wünschen übrig, beim 1:3 am Sonntag gegen den LASK war man vor allem in der ersten Hälfte klar unterlegen. Eine Woche davor beim 3:3 im Derby gegen die Austria waren die ersten 45 Minuten ebenfalls nicht wunschgemäß verlaufen, daher forderte Barisic: „Wir müssen gleich mit dem Anpfiff bei 100 Prozent sein.“