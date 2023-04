Erfolgreicher „Durchstich“ am Großglockner

Am Hochtor, der Landesgrenze zwischen Salzburg und Kärnten, trafen am Donnerstag, wenige Tage vor Eröffnung der Großglocknerstraße, die blauen Wallack-Rotationspfluge zum alljährlichen Durchstich aufeinander. Aufgrund des relativ milden Winters und der geringen Schneemenge konnte am 11. April mit der Räumung begonnen werden. Doch die extremen Wetterbedingungen bremsten die Arbeiten im Nationalpark Hohe Tauern.