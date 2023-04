Schlepperbande ausgeforscht: Zehn Männer in Haft

Internationale Haftbefehle wurden ausgestellt. Acht der iranischen und irakischen Staatsbürger wurden in Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Derzeit befinden sie sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Ein weiterer befindet sich noch in Deutschland in Haft. Der 27-jährige Afghane erhielt bereits eine Haftstrafe von mehreren Jahren.