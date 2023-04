„Notnagel“ Jovicic wurde zum Abwehrchef beim GAK

Kein Fleisch am Spieltag

Sieben Spiele sind die „Rotjacken“ unbesiegt, gewannen sechs Partien. Das soll gegen Linz so weitergehen. „Wir dürfen ihnen keine Räume geben, müssen alles konsequent wegverteidigen. Sie haben viel Qualität, wir aber ebenso!“ In der Merkur Arena ist man diese Saison noch ohne Pleite. Auch dank der Fans. „Die brauchen wir auch diesmal lautstark.“