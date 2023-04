Krach in der Regierung und überforderte Gemeinden

Harmonisch startete die Landesregierung in ihre 33. Periode. Während nach außen hin alles perfekt scheint, fliegen intern schon die Fetzen. Nicht etwa zwischen den rot-schwarzen Regierungsmitgliedern, sondern zwischen Regierung und Personalvertretung. In einem E-Mail an Landeshauptmann Peter Kaiser und seinen Vize Martin Gruber schießt Personalvertreter Gernot Nischelwitzer scharf gegen die geplante Abteilung 15 und die Ressortverteilung in der Regierung. „Man hätte größer denken müssen und nicht nur verwaltend“, so Nischelwitzer. Für den Personalvertreter hätte man auf eine neue Abteilung verzichten können, indem gewisse Bereiche einfach in andere Abteilungen eingegliedert hätte. Diese Kritik kommt im Büro von LH Kaiser nicht gut an: „Wir haben uns bei der Einteilung schon was gedacht!“