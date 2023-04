Primärversorgungszentren: Kommt endlich der Turbo?

Derzeit werden in der Steiermark Primärversorungszentren in Mureck, Graz-Gries, Medius Graz, Joglland, Weiz, Mariazell, Fehring, Admont, Liezen und Gratwein-Straßengel betrieben, dazu kommen ähnlich strukturierte Einrichtungen in Eisenerz Friedberg. Nach mehr als sechs Jahren Pilotphase wurde mit einem Gesamtvertrag nun den Weg für weitere derartige Gesundheitszentren geebnet.