Wut-Wirtin sagt „Goodbye“: Ihr Lokal vor dem Aus?

Der Abgang passt zum Auftritt. Die als „Wut-Wirtin“ bekannt gewordene Alexandra Pervulesko (52) kündigt in sozialen Netzwerken an: „Badcafe: Goodbye“. Ende April soll es zum „Abschied“ von ihrem Lokal in Linz kommen. Sperrt sie nun ihre Gaststube, die sogar während des Corona-Lockdowns geöffnet war, für immer zu?