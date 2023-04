Neue Uniformen für „Beefeater“ im Tower of London

Kurz vor der Krönung von König Charles III. haben die als Beefeater bezeichneten Wachen am Tower of London neue Uniformen erhalten. Statt den Initialen der verstorbenen Queen Elizabeth II., E II R (Elizabeth II. Regina), ist nun das Monogramm C III R (Charles III. Rex) auf der traditionellen Kleidung der offiziell als Yeoman Warders bezeichneten Wachmänner aufgestickt.