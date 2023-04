Karmasin-Prozess: „Sollte oberstes Vorbild sein“

Drei Prozesstage anberaumt

Neben heute soll auch am Donnerstag und am 9. Mai verhandelt werden. Spannend wird es am Donnerstag, wenn auch CASAG-Kronzeugin Sabine Beinschab, die Vergleichsangebote für die Sportministerium-Studien nach Absprache mit der Angeklagten gestellt haben soll, im Zeugenstand Platz nimmt.