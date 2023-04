Die Zukunft des Postamts kommt aus Margareten

Hier setzt Johannes Braith mit seinem Unternehmen Storebox an. Er testet derzeit in Margareten ein vom Anbieter unabhängiges Depotbox-System. Der Praxistest zeigte, dass anbieterunabhängige Depots dank einem digitalen Zugangssystem nicht nur die Zustellung von Paketen, sondern auch von vielen anderen Dingen ermöglichen. Sogar Lebensmittel können so in speziell dafür entwickelten Behältern deponiert werden.