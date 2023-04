Madonna gedenkt rührend ihrer toten Mutter

„Ich bin vor Dankbarkeit überwältigt!“ Normalerweise provoziert sie am liebsten mit ihren Postings. Doch in ihrem neusten Instagram-Eintrag zeigt Madonna eine seltene, softe Seite. Bei einem „Ausflug in die Vergangenheit“ in ihr Archiv für alte Kostüme, Outfits und Memorabilien, erinnerte die Sängerin ihre Fans an das tragische Leben ihrer Mutter. Madonna Ciccone war 1963 im Alter von nur 30 Jahren an Brustkrebs gestorben. Damals war ihre Tochter erst fünf Jahre alt.