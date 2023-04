Auch eine Frau kann „gläserne Decke“ durchbrechen

Immer wieder beobachten wir an Wahltagen - und davon gab es in den letzten Jahren viele - dasselbe Szenario. In ersten Ergebnissen liegt die FPÖ jeweils in sensationeller Position. Bei der ersten Hochrechnung sieht es auch noch super aus. Sobald jedoch die Resultate aus den Städten eintrudeln, bricht sie ein.