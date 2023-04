„Mein Zugang ist es, den Trainer zu stärken“

Sportdirektor Marcel Ketelaer meint, er sei im ständigen Austausch mit Ihnen. Was sind da die Themen?

Kommunikation und Klarheit. Etwa: Weiß jeder in der Mannschaft und im Betreuerstab, wer was er zu tun hat? Wer sind die Krieger, die für den Kampf bereit sind? Oder wie holen wir die ab, die weniger spielen?