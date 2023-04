Fischer-Ärger: „Wir sind deppat, dumm und naiv“

Entscheidung um Lizenz am Donnerstag

Das Dauer-Negativ-Thema Lizenz soll indes bald Geschichte sein. Die Wiener haben beim Protestkomitee der Bundesliga alles fristgerecht eingereicht, wie Vorstand Gerhard Krisch nach der nicht erteilten Spielberechtigung für die kommende Saison in erster Instanz bestätigte. Eine Entscheidung wird spätestens bis Donnerstag fallen, auch am Montag oder Dienstag könnte es schon so weit sein. Es sollen einige Bürgschaften aufgestellt worden sein, als finanzielle Absicherung von den bereits bestehenden Absicherungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bürgschaften in Zukunft schlagend werden, sei dem Vernehmen nach allerdings gering.