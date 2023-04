Austria gegen Austria Klagenfurt, 14.30 Uhr LIVE

Die bisherigen Duelle in dieser Saison zwischen den beiden Austrias verliefen jedenfalls unterhaltsam. In Klagenfurt gab es ein 3:3, beim Debüt von Wimmer in Wien einen 3:1-Sieg für die „Veilchen“ inklusive Ferslertor von Haris Tabakovic. Der derzeit in Topform spielende Torjäger ist allerdings nach seinem Doppelpack gegen Rapid nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt, genauso wie Kreativspieler Dominik Fitz nach seiner fünften gelben Karte. „Wir haben schon sehr oft bewiesen, dass wir jeden Spieler ersetzen können“, betonte Wimmer. Jetzt gebe es für Nikola Dovedan, Can Keles oder Aleksandar Jukic die Chance, sich zu beweisen.