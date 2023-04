Verrückte Zeiten, nicht nur in Salzburg

Es ist geschehen, was manche erhofft, andere befürchtet haben: Die Mehrheitsverhältnisse in Salzburg wurden dramatisch verrückt. Die Wähler in diesem Land in der Mitte Österreichs haben in Scharen die Mitte, die jahrzehntelang vor allem von ÖVP und SPÖ abgedeckt wurde, verlassen und sind an die beiden äußeren Ränder des Politspektrums gewandert.