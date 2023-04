Hollywoodstar Malkovich kommt nach Salzburg

Jedes gute Festival hat einen Festivalwein, also haben wir für unser Publikum heuer natürlich auch einen“, erzählt Festivalleiter Martin Haselböck. Beim kommenden Kirch’Klang will er aber nicht nur die Gläser der Gäste zum Klingen bringen, sondern vor allem diverse sakrale Räumlichkeiten im gesamten Salzkammergut. „Konzerträume gibt es hier in der Umgebung nicht so viele, dafür etliche wunderbare sakrale Bauten“, so Haselböck. Von 13. Mai bis 30. September 2023 bespielt das Festival unter anderem die Stadtpfarrkirche in Bad Ischl, die Pfarrkirche St. Wolfgang, die Pfarrkirche Attersee und die Konradkirche in Oberwang bei Mondsee.