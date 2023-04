Graz ehrt Eberhartinger: Gold für die EAV-Legende

Die komplette Stadtregierung rund um Bürgermeisterin Elke Kahr marschierte am Freitag im Grazer Gemeinderatssaal auf: An Helmut Reinhofer wurde der Bürgerbrief überreicht, zudem wurde das Ehrenzeichen der Stadt in Gold verliehen - an Herbert Beiglböck, Eva-Maria Lenger (beide Caritas), die Mediziner Christa Fonatsch, Lumnije Kqiku-Biblekaj und Christian Urban sowie Klaus Eberhartinger. Die EAV-Legende übernahm die Dankesrede der Geehrten - und sorgte dabei für viele Lacher.