Spitäler krachen - und überall wird nur gestritten

Das heimische Gesundheitssystem hängt am Tropf. Auf der einen Station fehlen die Ärzte, auf der anderen die Pfleger und in der dritten gleich die nötige Infrastruktur. Die Ambulanzen sind voll, und für einen Termin beim Hausarzt sollte man besser keine schwerwiegende Erkrankung haben oder über eine gute Konstitution verfügen. Regelmäßig gelangen Hilferufe vom Gesundheitspersonal aus den Kliniken in die Öffentlichkeit. Zudem müssen Operationen verschoben werden - zum Schaden der Patienten.