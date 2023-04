Jetzt schießt Camillas Sohn gegen Prinz Harry

Prinz Harry ohne Meghan bei Krönung

Wenn König Charles und Königin Camilla am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt werden, wird Prinz Harry ohne seine Ehefrau dabei sein. Herzogin Meghan hatte nach langem Hin und Her ihren Besuch abgesagt. Offiziell heißt es, sie wolle den Geburtstag ihres Sohnes Archie, der an diesem Tag vier wird, feiern.