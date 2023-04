Größenwahn: 23 Delikte innerhalb von zwei Tagen

Doch die Taten habe er ja so gesehen nicht im Sinne eines Bereicherungsvorsatzes begangen: „Ich wollte einfach nur damit herumfahren“, so der bereits einschlägig Vorbestrafte. Vor zwei Jahren sei er aufgrund einer bipolaren Störung ins Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert worden. Später habe er die Medikamente selbst abgesetzt und sei dann wieder in die gleiche Spirale gekommen.