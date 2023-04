Die große Bühne für unsere Chöre

Zum neunten Mal geht von 17. bis 21. Mai das internationale Chor-Festival „Voices of Spirit“ - präsentiert von der „Krone“ - in Graz über die Bühne. Ein Höhepunkt jagt den anderen – es warten Workshops, Intensivkurse, gemeinsames Singen und hochkarätige Konzerte. Wie die Lange Nacht der Chöre, das Konzert der Landesjugendchöre, das Galakonzert der weltbekannten „Swingles“ (Bild unten), das Konzert der Festivalchöre, das Late-Night-Konzert „All that Jazz“ oder das Abschlusskonzert der Ensembles am 20. Mai.