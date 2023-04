„Rust“-Dreh wird nach tödlichem Schuss fortgesetzt

Anderthalb Jahre nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei Dreharbeiten für den Western „Rust“ soll die Arbeit an dem Film diese Woche wiederaufgenommen werden. Die Dreharbeiten würden am Donnerstag an einem neuen Drehort im US-Bundesstaat Montana fortgesetzt, teilte die für die „Rust“-Filmproduktion tätige Anwältin Melina Spadone am Dienstag mit.