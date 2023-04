17 Migranten in Klein-Lkw beinahe erstickt

Schreckliche Erinnerungen an das Drama von Parndorf mit 71 Toten in einem Kühl-Lkw im Sommer 2015 werden wach. Am helllichten Tag war jetzt ein Transporter über die Westbalkanroute Richtung Österreich unterwegs, eng zusammengepfercht hockten 17 Flüchtlinge im Laderaum. Nach stundenlanger Tour blieb ihnen kaum noch Luft zum Atmen. Die Insassen gerieten in Panik. Per Mobiltelefon wurde versucht, einen Notruf abzusetzen. Mittels Handypeilung war für den Schlepper danach Endstation, alle Aufgegriffenen überlebten knapp. Längst kein Einzelfall mehr!