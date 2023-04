Ex-WAC-Bomber kehrt nach Österreich zurück

„Komme endlich heim!“

Was der Ex-WAC-Bomber nun vorhat? „Ich werde im Juni 35 Jahre alt, war mehr als neun Jahre in meiner Karriere nicht daheim. Ich komme endlich zur Familie“, so der in Klagenfurt lebende Bleiburger. In Litauen wurde er mit Suduva Marijampole einst zweimal litauischer Meister, holte Pokal und Superpokal. Zudem verdiente Topcagic auch in Kasachstan bei Schachtjor Karaghandi sowie in Altach und bei der Admira seine Brötchen.