40 Startplätze für den Radmarathon gewinnen

Dieses Jahr geht es in den Nockbergen wieder auf das Rad. Am 5. Juni startet der Radmarathon des ARBÖ. Dieser ist für Radfahrer immer ein wichtiges und aufgrund der Aussicht auch schönes Event und die „Krone“ verlost hierfür gleich 40 Startplätze! Was Sie dort erwarten wird und was Sie machen müssen, um Tickets zu gewinnen, erfahren Sie hier.