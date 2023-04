Tiwag-Boss: „Haben die Forderungen der AK erfüllt“

Erhöhung um 20 Prozent sei „sehr günstig“

Am Freitag dann der Paukenschlag: „Es ist weiterhin nicht klar, woher der Strom kommt, wie es mit der heimischen erneuerbaren Energie aussieht und welche Kosten bei der Tiwag dazu führen, dass der Strompreis nach oben angepasst werden muss“, kritisierte der AK-Boss und kündigte eine Klage gegen die Tiwag an. Aus diesem Grund lud Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser Medienvertreter am Montag zum Hintergrundgespräch. Dabei rührte er die Werbetrommel für das am Freitag präsentierte neue Angebot, das Bestandskunden in den nächsten Tagen im Briefkasten finden werden und das auch für Neukunden gilt.