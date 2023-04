Alle Neune! Aber Rapid leidet nicht alleine

Bemerkenswert ist auch Everton: Ein 2:0 2021 war der einzige Sieg gegen Liverpool in den letzten 28 Duellen. In dieser Saison „erlösten“ sich die Grasshoppers nach elf sieglosen Derbys mit einem 4:1 beim FC Zürich. Und am Samstag, nach zuvor neun Enttäuschungen, Hibernian mit einem 1:0 in Edinburgh gegen die Hearts.