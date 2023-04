„Hals über Kopf“: Clip zeigt Brautflucht in Action

Nur noch wenige Tage und Otto Jaus ist in „Hals über Kopf“ in seiner ersten großen Filmrolle zu sehen. Er trifft in der turbulenten Komödie auf die flüchtende Braut Ella, gespielt von Miriam Fussenegger. Ein neuer Clip (Video oben) wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt die Oberösterreicherin bei den schwindelerregenden Dreharbeiten der Brautflucht, mit der die Geschichte seinen Anfang nimmt. Und wer die Chance auf Tickets für die Österreich-Premiere verpasst hat, kann jetzt noch für die Cineplexx Hightlight Movie Night am 20. April in Salzburg, Villach und Innsbruck Tickets gewinnen.