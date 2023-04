Sehbeeinträchtigte Frau (59) wegen Hund verletzt

Zu einem fatalen Zwischenfall kam es - wie die Polizei erst jetzt bekannt gab - am Dienstag in der Osttiroler Gemeinde Tristach. Einer sehbeeinträchtigte Frau (59), die ihren Blindenhund an der Leine führte, wurde wegen eines nicht angeleinten Hundes die Hand verdreht. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt.