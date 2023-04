Sturms „Mister Cool“ liebt den Nervenkitzel

Bei Sturm ist Schnegg längst voll angekommen. „Im Herbst habe ich eine Anlaufzeit gebraucht, mich auch auf das intensivere Training umstellen müssen“, sagt Schnegg, der seit Jänner drei Kilo an Muskelmasse zugelegt hat. Und sich das Stammleiberl auf der linken Abwehrseite unter den Nagel gerissen hat: In acht von zehn Spielen im Frühjahr stand der 24-Jährige in der Startformation.