Sattelschlepper fuhr auf S16 auf Stauende auf

Mit Schneefall hatte der 55-Lenker des Sattelfahrzeuges nicht gerechnet, als er am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr mit seinem Lkw auf der Arlbergschnellstraße (S16) in Fahrtrichtung Tirol aus dem Gasteltobel-Tunnel bei Innerbraz fuhr. Er versuchte zwar sein Fahrzeug zu bremsen, rutschte aber dennoch auf der Schneefahrbahn frontal gegen einen Klein-Lkw, der am Ende eines Staus stand.