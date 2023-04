Babler nimmt Vorgänge in SPÖ-Gremien gelassen

Die Länderkammer könnte künftig mehr Interesse auf sich ziehen - dann nämlich, wenn Andreas Babler zum SPÖ-Vorsitzenden gekürt wird. Denn der Bürgermeister von Traiskirchen (NÖ) wurde am Freitag als Bundesrat angelobt. Vor der Sitzung gab sich Babler bezüglich der Beschlüsse der Parteigremien am Vortag, die nicht unbedingt in seinem Sinne verlaufen waren, betont gelassen.