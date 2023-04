EU-Parlament: Schlüsselfigur verlässt Gefängnis

Insgesamt beschlagnahmte die Polizei etwa 1,5 Millionen Euro Bargeld. Zu den Beschuldigten zählen unter anderem der EU-Abgeordnete Marc Tarabella und die abgesetzte Vizepräsidentin Eva Kaili, die am Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Tarabella wurde am Dienstag in den Hausarrest entlassen. Kailis Lebensgefährte Francesco Giorgi ist bereits seit Ende Februar im Hausarrest, in Neapel gilt diese Maßnahme zudem für den Europaparlamentarier Andrea Cozzolino.