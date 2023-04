Land Steiermark baut S-Bahn-Angebot kräftig aus

Wesentliche Verbesserungen gibt es etwa auf den GKB-Strecken zwischen Köflach bzw. Wies-Eibiswald nach Graz. Auf den S-Bahn-Linien S61 von Wies-Eibiswald nach Graz und der S7 von Köflach nach Graz wird am Abend und an Sonn- bzw. Feiertagen täglich je eine zusätzliche Zugverbindung in jede Richtung verkehren. Ab Graz gibt es nun um 23.20 (Montag bis Freitag) eine neue Verbindung nach Wies-Eibiswald und um 23.06 Uhr nach Köflach geben. Am Nachmittag verkehren beide Linien im Stundentakt.