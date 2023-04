Lebenslanges Opernverbot für deutschen Arzt

Und als Krönung weigerte er sich, die Oper zu verlassen. Die Polizei trug ihn schließlich hinaus - die Menge applaudierte. „Ich kann manchmal sehr stur sein“, sagte er den Beamten. Zu seinem Prozess in Wien erscheint der Deutsche nämlich nicht. Das Urteil - nicht rechtskräftige drei Monate bedingt wegen Nötigung - fällt in Abwesenheit. Zudem hat er in Wien lebenslanges Opernverbot.