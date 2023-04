Pick-up mit Unfassbar-Akku und mehr Premieren

New York, das war früher keine der ganz großen Messen im Kalender der Automobilindustrie. Doch inzwischen ist das jährliche Ritual am Hudson River weit aufgestiegen - vor allem wegen des Bedeutungsverlusts von Detroit, Genf und Paris. Sogar internationales Publikum lässt sich sehen, nicht zuletzt wegen der Verleihung des Preises „World Car of the Year“, traditionell am Morgen des ersten Pressetages.