„Ewige“ Baustelle bremst Autofahrer aus

Keine Arbeiten, trotzdem Tempolimit

Denn zumindest stunden- und tageweise wird weiter im Bereich der Gehwege gewerkt. „In den Wochen vor Ostern wurden die Arbeiter aber offensichtlich einfach auf Urlaub geschickt“, so der FPÖ-Politiker. Der den Arbeitern ihre Auszeit zwar gerne gönnen will, aber die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung während der Ruhezeit nicht einsieht: „Der 30er ist unnötig, wenn nicht gerade am Straßenrand gearbeitet wird“, sieht Bors darin eine Schikane für alle Autofahrer in der Stadt.