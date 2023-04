Pensionistin hetzte auf Facebook gegen Muslime

Posting bekam nur ein „Gefällt mir“

„Kein Japaner braucht Schilder, dass man Frauen nicht an ein Auto bindet“, liest der Richter nur einen kleinen Auszug aus dem Posting vor. Die Pensionistin beteuert ihre Unschuld, es würde nicht einmal ihrem „Wortschatz entsprechen“. Viele Leute dürfte sie ohnehin nicht erreicht haben, denn sie bekam für den geteilten Post nur einen Like. Jetzt steht ein Hass-im-Netz-Workshop an und zwei Jahre Bewährung - nicht rechtskräftig.